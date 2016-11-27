Матч против «Рубина» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 250-м без пропущенных мячей
Матч против «Рубина» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 250-м без пропущенных мячей. Акинфеев — первый отечественный вратарь, кому покорился этот рубеж, и безусловный лидер Клуба Льва Яшина.
Напомним, членом этого клуба становятся голкиперы, сыгравшие не менее 100 «сухих» матчей в чемпионатах и кубках страны, в играх еврокубков и за национальную сборную.
Первым вратарем, приблизившимся к числу «100 нулей», был легендарный вратарь «Зенита» Леонид Иванов. К концу карьеры в 1956 году у него было 93 «нуля» (с учетом матчей чемпионата страны 1941 года). В пятидесятые годы взошла звезда Льва Яшина, который сотый «сухой» матч провел в начале 1963 года. В конце того сезона ему первым из советских футболистов был вручен «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы.
В последнем для себя сезоне в 1970 году Лев Яшин первым сыграл и 200-й «сухой» матч. Любопытно, но все пять вратарей, возглавляющих Клуба Яшина, выступали за один отечественный клуб.
|
Вратари
|
Команды
|
Всего
|
Ч
|
К
|
ЕК
|
С
|
1. Акинфеев Игорь
|
ЦСКА
|
249
|
156
|
20
|
28
|
45
|
2. Дасаев Ринат
|
Спартак
|
229
|
147
|
19
|
19
|
44
|
3. Рудаков Евгений
|
Динамо К
|
206
|
143
|
14
|
25
|
24
|
4. Яшин Лев
|
Динамо М
|
203
|
159
|
18
|
|
26
|
5. Малафеев Вячеслав
|
Зенит
|
178
|
121
|
17
|
25
|
15
Ч и К – «сухие» матчи в чемпионате и кубке страны, ЕК и С – в еврокубках и за сборную.