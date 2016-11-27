Матч против «Рубина» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 250-м без пропущенных мячей. Акинфеев — первый отечественный вратарь, кому покорился этот рубеж, и безусловный лидер Клуба Льва Яшина.

Напомним, членом этого клуба становятся голкиперы, сыгравшие не менее 100 «сухих» матчей в чемпионатах и кубках страны, в играх еврокубков и за национальную сборную.

Первым вратарем, приблизившимся к числу «100 нулей», был легендарный вратарь «Зенита» Леонид Иванов. К концу карьеры в 1956 году у него было 93 «нуля» (с учетом матчей чемпионата страны 1941 года). В пятидесятые годы взошла звезда Льва Яшина, который сотый «сухой» матч провел в начале 1963 года. В конце того сезона ему первым из советских футболистов был вручен «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы.

В последнем для себя сезоне в 1970 году Лев Яшин первым сыграл и 200-й «сухой» матч. Любопытно, но все пять вратарей, возглавляющих Клуба Яшина, выступали за один отечественный клуб.

Вратари Команды Всего Ч К ЕК С 1. Акинфеев Игорь ЦСКА 249 156 20 28 45 2. Дасаев Ринат Спартак 229 147 19 19 44 3. Рудаков Евгений Динамо К 206 143 14 25 24 4. Яшин Лев Динамо М 203 159 18 26 5. Малафеев Вячеслав Зенит 178 121 17 25 15



Ч и К – «сухие» матчи в чемпионате и кубке страны, ЕК и С – в еврокубках и за сборную.