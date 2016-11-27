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Матч против «Рубина» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 250-м без пропущенных мячей

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч против «Рубина» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева 250-м без пропущенных мячей. Акинфеев — первый отечественный вратарь, кому покорился этот рубеж, и безусловный лидер Клуба Льва Яшина.

Напомним, членом этого клуба становятся голкиперы, сыгравшие не менее 100 «сухих» матчей в чемпионатах и кубках страны, в играх еврокубков и за национальную сборную.

Первым вратарем, приблизившимся к числу «100 нулей», был легендарный вратарь «Зенита» Леонид Иванов. К концу карьеры в 1956 году у него было 93 «нуля» (с учетом матчей чемпионата страны 1941 года). В пятидесятые годы взошла звезда Льва Яшина, который сотый «сухой» матч провел в начале 1963 года. В конце того сезона ему первым из советских футболистов был вручен «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы.

В последнем для себя сезоне в 1970 году Лев Яшин первым сыграл и 200-й «сухой» матч. Любопытно, но все пять вратарей, возглавляющих Клуба Яшина, выступали за один отечественный клуб.

Вратари

Команды

Всего

Ч

К

ЕК

С

1. Акинфеев Игорь

ЦСКА

249

156

20

28

45

2. Дасаев Ринат

Спартак

229

147

19

19

44

3. Рудаков Евгений

Динамо К

206

143

14

25

24

4. Яшин Лев

Динамо М

203

159

18

 

26

5. Малафеев Вячеслав

Зенит

178

121

17

25

15


Ч и К – «сухие» матчи в чемпионате и кубке страны, ЕК и С – в еврокубках и за сборную.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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