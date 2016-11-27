Вице-президент «Спартака»: Мы ведем переговоры о переносе из Самары матча с «Крыльями Советов»
Вице-президент «Спартака»
Наиль Измайлов сообщил, что клуб ведет переговоры о переносе матча 16-го тура
премьер-лиги с «Крыльями Советов» из Самары.
«Мы ведем переговоры с «Крыльями Советов» и РФПЛ по переносу матча из Самары», – приводит ТАСС слова Измайлова.
Напомним, матч «Крылья Советов» – «Спартак» запланирован на 1 декабря. В этот день в Самаре ожидается температура до «–19» градусов.
Напомним, в воскресенье «Крылья Советов» победили дома «Томь» (3:0). Игра прошла при сильном снегопаде.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
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