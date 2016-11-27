Штырков после победы над Антонио Силвой ворвался в топ-30 лучших тяжеловесов мира, обогнав Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков, который на прошлой неделе в Екатеринбурге победил знаменитого Антонио Силву, значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге лучших тяжеловесов мира.
Ранее Иван отсутствовал в рейтинге, но после победы оказался на 28-й строчке. Он опередил даже Федора Емельяненко, который занимает 32-е место. Силва после неудачи в бою со Штырковым, опустился на 33-е место.
Напомним, что Штырков победил Силву единогласным решением судей.
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