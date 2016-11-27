Павел Врба: Не показалось, что «Ростов» выше классом, чем «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Павел Врба подвел итоги матча с «Ростовом» (0:2).
- Интересная игра, которую предложили обе команды. Был атакующий футбол. Жаль, что «Ростов» реализовал свой первый момент, а мы свои шансы не использовали.
- Согласны, что «Ростов» выше классом?
- Мне так не показалось. Сегодня не было разницы в классе. Но все равно считаю, что «Ростов» сильный клуб, - сказал Врба.
Матч
Голы
Азмун 41 (1:0). Гацкан 79 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Мевля, Калачёв (Терентьев, 90), Полоз (Григорьев, 86), Азмун (Препелицэ, 63)
Анжи: Беленов, Гасанов (Георгиевский, 84), Ямбере, Гаджибеков, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Иличевич, Маевский (Бериша, 73), Эбесилио, Обертан, Яковлев
Предупреждения:
Калачёв, 45 - Обертан, 37; Шандао, 65
Удаления:
Гацкан, 81 - нет
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция