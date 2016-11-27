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Павел Врба: Не показалось, что «Ростов» выше классом, чем «Анжи»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Павел Врба подвел итоги матча с «Ростовом» (0:2).

- Интересная игра, которую предложили обе команды. Был атакующий футбол. Жаль, что «Ростов» реализовал свой первый момент, а мы свои шансы не использовали. 

- Согласны, что «Ростов» выше классом? 
- Мне так не показалось.  Сегодня не было разницы в классе. Но все равно считаю, что «Ростов» сильный клуб, - сказал Врба. 

Матч

Ростов - Анжи - 2:0 (1:0)

Голы

Азмун 41 (1:0). Гацкан 79 (2:0).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Мевля, Калачёв (Терентьев, 90), Полоз (Григорьев, 86), Азмун (Препелицэ, 63)

Анжи: Беленов, Гасанов (Георгиевский, 84), Ямбере, Гаджибеков, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Иличевич, Маевский (Бериша, 73), Эбесилио, Обертан, Яковлев

Предупреждения:

Калачёв, 45 - Обертан, 37; Шандао, 65

Удаления:

Гацкан, 81 - нет

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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