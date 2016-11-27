Павел Врба: Не показалось, что «Ростов» выше классом, чем «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба подвел итоги матча с «Ростовом» (0:2).

- Интересная игра, которую предложили обе команды. Был атакующий футбол. Жаль, что «Ростов» реализовал свой первый момент, а мы свои шансы не использовали.

- Согласны, что «Ростов» выше классом?

- Мне так не показалось. Сегодня не было разницы в классе. Но все равно считаю, что «Ростов» сильный клуб, - сказал Врба.