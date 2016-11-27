Антуан Гризманн: Я хочу выигрывать титулы, но не перейду в «Реал»

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не собирается переходить в «Реал».

«Я отлично себя чувствую в «Атлетико». Это правда, что мне хотелось бы выигрывать титулы. Но я не перейду в «Реал» из-за соперничества двух клубов. Также между «Реалом» и «Атлетико» есть договоренность не покупать игроков друг у друга.

«ПСЖ»? Это интересный клуб, но мне не нравится лига 1. Я предпочитаю примеру и премьер-лигу, но у меня нет цели немедленно уйти из «Атлетико».

У меня есть задача – выиграть «Золотой мяч», но Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и Евро, поэтому он заслуживает его. Еще есть и Лионель Месси, и он как всегда продолжит забивать голы. Мне будет сложно превзойти их обоих», – приводит Marca слова Гризманна.

В нынешнем сезоне 25-летний француз забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи в 11 матчах примеры.