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Норвегия выиграла смешанную эстафету на стартовом этапе Кубка мира, Россия – четвертая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Норвегия) состоялась смешанная эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии.

Победители показали результат  1.10.57,1. За сборную Норвегии выступали Марте Олсбю, Фанни Хорн Биркеланд, Уле Эйнар Бьорндален и Йоханнес Бе. Второе место заняла сборная Германии. Третьей стала сборная Италии. Сборная России стала четвертой, уступив итальянцам всего 0,3 секунды. За сборную России выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков и Антон Шипулин.

Кубок мира по биатлону

Эстерсунд (Швеция)

Смешанная эстафета 

1. Норвегия (Марте Олсбю, Фанни Хорн Биркеланд, Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бе) 1.10.57,1 (0+6)

2. Германия (Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) +33,7 (0+6)

3. Италия (Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)+ 44,2

4. Россия  (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин) + 44,5

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.


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