Норвегия выиграла смешанную эстафету на стартовом этапе Кубка мира, Россия – четвертая
На первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
(Норвегия) состоялась смешанная эстафета. Победу в ней одержала сборная
Норвегии.
Победители показали результат 1.10.57,1. За сборную Норвегии выступали Марте Олсбю, Фанни Хорн Биркеланд, Уле Эйнар Бьорндален и Йоханнес Бе. Второе место заняла сборная Германии. Третьей стала сборная Италии. Сборная России стала четвертой, уступив итальянцам всего 0,3 секунды. За сборную России выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков и Антон Шипулин.
Кубок мира по биатлону
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета
1. Норвегия (Марте Олсбю, Фанни Хорн Биркеланд, Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бе) 1.10.57,1 (0+6)
2. Германия (Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) +33,7 (0+6)
3. Италия (Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)+ 44,2
4. Россия
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.