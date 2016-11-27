Иван Данильянц: После «Баварии» было сложно восстановиться эмоционально
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Анжи» (2:0).
- Всех с победой! Важная и сложная! Сложность в том, что за три дня играли с двумя разными по уровню соперниками. Это не значит, что «Анжи» слабый клуб. Просто после «Баварии» был эмоциональный всплеск. Было тяжело восстановиться эмоционально.
- Мы ошибались, были далеко от соперника. В перерыве попросили ребят поправить игру и стали ближе к гостям, использовали фланги. Картина стала лучше, но все равно «Анжи» создавал моменты, - сказал Данильянц.
Матч
Голы
Азмун 41 (1:0). Гацкан 79 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Мевля, Калачёв (Терентьев, 90), Полоз (Григорьев, 86), Азмун (Препелицэ, 63)
Анжи: Беленов, Гасанов (Георгиевский, 84), Ямбере, Гаджибеков, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Иличевич, Маевский (Бериша, 73), Эбесилио, Обертан, Яковлев
Предупреждения:
Калачёв, 45 - Обертан, 37; Шандао, 65
Удаления:
Гацкан, 81 - нет
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция