Иван Данильянц: После «Баварии» было сложно восстановиться эмоционально

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Анжи» (2:0).

- Всех с победой! Важная и сложная! Сложность в том, что за три дня играли с двумя разными по уровню соперниками. Это не значит, что «Анжи» слабый клуб. Просто после «Баварии» был эмоциональный всплеск. Было тяжело восстановиться эмоционально.

- Мы ошибались, были далеко от соперника. В перерыве попросили ребят поправить игру и стали ближе к гостям, использовали фланги. Картина стала лучше, но все равно «Анжи» создавал моменты, - сказал Данильянц.