Иван Данильянц: Злого умысла в фоле Гацкана не было
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился своим мнением по поводу удаление капитана желто-синих Александра Гацкана.
- Это повторяется третий раз, но нигде Саша не хотел так грубо играть. Просто хотел дотянуться до мяча. Фол был. Здесь не было злого умысла. Просто борьба. Жаль, что так вышло. Надеюсь, что с игроком «Анжи» все хорошо, - сказал Данильянц.
Матч
Голы
Азмун 41 (1:0). Гацкан 79 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Мевля, Калачёв (Терентьев, 90), Полоз (Григорьев, 86), Азмун (Препелицэ, 63)
Анжи: Беленов, Гасанов (Георгиевский, 84), Ямбере, Гаджибеков, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Иличевич, Маевский (Бериша, 73), Эбесилио, Обертан, Яковлев
Предупреждения:
Калачёв, 45 - Обертан, 37; Шандао, 65
Удаления:
Гацкан, 81 - нет
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция