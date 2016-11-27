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Нико Росберг: Как же я рад, что все закончилось

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг поделился эмоциями после своей первой в карьере победе в личном зачете чемпионата мира.

На заключительном этапе Гран-при Абу-Даби Росберг занял второе место, что позволило ему сохранить лидерство в зачете пилотов и стать чемпионом мира.

«Эта гонка была точно не самой приятной из тех, что я провел. В начале (была борьба с Максом), а под конец меня стали прессинговать. Серьезно, последние несколько кругов были не самыми приятными. Как же я рад, что все закончилось...

Я хочу посвятить эту победу моей супруге и нашей дочери, а затем уже и всем остальным. Хочу добавить, что я очень счастлив, что смог добиться того же успеха, что и мой отец», – приводит Autosport.com слова Росберга.

Напомним, победу в гонке одержал партнер Росберга по «Мерседесу» – Льюис Хэмилтон, который смог лишь сократить отставание от первого места до пяти очков.

Хэмилтон побеждал в чемпионате мира в 2008, 2014 и 2015 годах. Таким образом, третий сезон подряд чемпионом мира становится пилот «Мерседеса».

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