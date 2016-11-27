«Дженоа» дома обыграл «Ювентус»
Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Ювентусом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Дженоа».
В составе победителей дубль сделал Джованни Симеоне. Еще
один мяч в свои ворота забил Алекс Сандро. У «Юве» один мяч отыграл Миралем
Пьянич. «Ювентус» с 33 очками остается лидером серии А, опережая идущий вторым «Милан»
на четыре очка. У «Дженоа» 19 очков и девятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
14-й тур
Матч
Голы
Симеоне 3 (1:0). Симеоне 13 (2:0). Алекс 29 (3:0 - автогол). Пьянич 82 (3:1).
Состав
Дженоа: Перин, Иццо, Муньос, Бурдиссо, Ринкон, Лазович (Эденилсон, 68), Лаксальт, Ригони (Гакпе, 87), Кофи, Окампос (Бираши, 89), Симеоне
Ювентус: Буффон, Бонуччи (Ругани, 33), Лихтштайнер (Игуаин, 53), Бенатиа, Алвес, Алекс, Эрнанес, Пьянич, Куадрадо, Хедира (Стураро, 71), Манджукич
Предупреждения:
Ринкон, 24; Кофи, 82; Бираши, 90 - Куадрадо, 77; Стураро, 90
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
27 ноября 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция