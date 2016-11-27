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«Дженоа» дома обыграл «Ювентус»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Ювентусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Дженоа».

В составе победителей дубль сделал Джованни Симеоне. Еще один мяч в свои ворота забил Алекс Сандро. У «Юве» один мяч отыграл Миралем Пьянич. «Ювентус» с 33 очками остается лидером серии А, опережая идущий вторым «Милан» на четыре очка. У «Дженоа» 19 очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

Матч

Дженоа - Ювентус - 3:1 (3:0)

Голы

Симеоне 3 (1:0). Симеоне 13 (2:0). Алекс 29 (3:0 - автогол). Пьянич 82 (3:1).

Состав

Дженоа: Перин, Иццо, Муньос, Бурдиссо, Ринкон, Лазович (Эденилсон, 68), Лаксальт, Ригони (Гакпе, 87), Кофи, Окампос (Бираши, 89), Симеоне

Ювентус: Буффон, Бонуччи (Ругани, 33), Лихтштайнер (Игуаин, 53), Бенатиа, Алвес, Алекс, Эрнанес, Пьянич, Куадрадо, Хедира (Стураро, 71), Манджукич

Предупреждения:

Ринкон, 24; Кофи, 82; Бираши, 90 - Куадрадо, 77; Стураро, 90

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

27 ноября 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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