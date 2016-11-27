«Ювентус» не пропускал в серии А более двух мячей три года
«Ювентус», уступив в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии «Дженоа» (1:3), прервал одну из своих многих серий.
До сегодняшнего дня команда из Турина в последний раз пропускала в серии А три и более мячей 20 октября 2013 года. Тогда она на выезде уступила «Фиорентине» со счетом 2:4.
Матч
Голы
Симеоне 3 (1:0). Симеоне 13 (2:0). Алекс 29 (3:0 - автогол). Пьянич 82 (3:1).
Состав
Дженоа: Перин, Иццо, Муньос, Бурдиссо, Ринкон, Лазович (Эденилсон, 68), Лаксальт, Ригони (Гакпе, 87), Кофи, Окампос (Бираши, 89), Симеоне
Ювентус: Буффон, Бонуччи (Ругани, 33), Лихтштайнер (Игуаин, 53), Бенатиа, Алвес, Алекс, Эрнанес, Пьянич, Куадрадо, Хедира (Стураро, 71), Манджукич
Предупреждения:
Ринкон, 24; Кофи, 82; Бираши, 90 - Куадрадо, 77; Стураро, 90
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
27 ноября 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция