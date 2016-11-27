«Ювентус» не пропускал в серии А более двух мячей три года

Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Ювентусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Дженоа».

«Дженоа» дома обыграл «Ювентус» Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Ювентусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Дженоа».

Серия А. 14-й тур. «Дженоа» - «Ювентус», «Рома» - «Пескара» и другие матчи. Онлайн

Серия А. 14-й тур. «Дженоа» - «Ювентус», «Рома» - «Пескара» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии.

Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Лацио» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лацио».

«Лацио» на выезде обыграл «Палермо» Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Лацио» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лацио».

«Милан» в гостях разгромил «Эмполи» и вышел на второе место в серии А

«Милан» в гостях разгромил «Эмполи» и вышел на второе место в серии А Футболисты «Эмполи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану».

Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Кьево» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Торино».

«Торино» обыграл «Кьево» благодаря дублю Фальке Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Кьево» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Торино».

Массимо Каррера: Пытаюсь, как Конте научить игроков работать на команду

Массимо Каррера: Пытаюсь, как Конте научить игроков работать на команду Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал интервью итальянскому изданию Сalciomercato.

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Хапоэля» из Беер-Шевы (2:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Стефано Пиоли: «Интер» перестал быть командой и играл очень самоуверенно

Стефано Пиоли: «Интер» перестал быть командой и играл очень самоуверенно Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Хапоэля» из Беер-Шевы (2:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Антонио Доннарумма, брат голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал о планах своего родственника, отметив, что в детстве вртарь сборной Италии следил за выступлениями Оливера Кана.

Брат Доннаруммы: Когда мы были детьми, смотрели сборку лучших сейвов Оливера Кана

Брат Доннаруммы: Когда мы были детьми, смотрели сборку лучших сейвов Оливера Кана Антонио Доннарумма, брат голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал о планах своего родственника, отметив, что в детстве вртарь сборной Италии следил за выступлениями Оливера Кана.

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато привлек внимание «Зенита» и «Спартака». Отметим, что форвард играет за самарский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ювентусу».

«Спартак» и «Зенит» хотят приобрести нападающего «Крыльев Советов» Паскуато Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато привлек внимание «Зенита» и «Спартака». Отметим, что форвард играет за самарский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ювентусу».

Форвард «Милана» Карлос Бакка получил травму в воскресном дерби с «Интером» и не сможет принять участие в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Эмполи».

Бакка не сыграет с «Эмполи» из-за травмы

Бакка не сыграет с «Эмполи» из-за травмы Форвард «Милана» Карлос Бакка получил травму в воскресном дерби с «Интером» и не сможет принять участие в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Эмполи».

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонучии подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:1) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Леонардо Бонуччи: На пути домой можем думать о выходе в плей-офф

Леонардо Бонуччи: На пути домой можем думать о выходе в плей-офф Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонучии подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:1) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин дебютировал в Лиге чемпионов в матче пятого тура группового этапа с «Севильей» (3:1) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

16-летний Кин стал первым игроком 2000 года рождения в Лиге чемпионов

16-летний Кин стал первым игроком 2000 года рождения в Лиге чемпионов Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин дебютировал в Лиге чемпионов в матче пятого тура группового этапа с «Севильей» (3:1) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своих подопечных над «Севильей» (3:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Массимилиано Аллегри: Победа далась с трудом Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своих подопечных над «Севильей» (3:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен, возраст которого 16 лет, сыгравший в матче с «Севильей» в Лиге чемпионов, стал первым футболистом 2000 года рождения сыгравшим в главном еврокубковом турнире.

В Лиге чемпионов впервые сыграл футболист 2000 года рождения

В Лиге чемпионов впервые сыграл футболист 2000 года рождения Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен, возраст которого 16 лет, сыгравший в матче с «Севильей» в Лиге чемпионов, стал первым футболистом 2000 года рождения сыгравшим в главном еврокубковом турнире.

Сегодня в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимает на своем поле туринский «Ювентус».

Маркизио восстановил равновесие в матче «Севилья» – «Ювентус» Сегодня в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимает на своем поле туринский «Ювентус».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что его команда рассчитывает успешно сыграть в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Массимилиано Аллегри: Рассчитываем в матче с «Севильей» решить задачу выхода в плей-офф

Массимилиано Аллегри: Рассчитываем в матче с «Севильей» решить задачу выхода в плей-офф Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что его команда рассчитывает успешно сыграть в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

«Советский спорт» рассказывает о шести героях миланского дерби, которое впервые за последние годы получилось увлекательным и богатым на голы

День рождения – классный праздник. Кто украсил миланское дерби

День рождения – классный праздник. Кто украсил миланское дерби «Советский спорт» рассказывает о шести героях миланского дерби, которое впервые за последние годы получилось увлекательным и богатым на голы

Как сообщает Sport Mediaset, тренерский штаб «Наполи» заинтересован в услугах защитника «Челси» Курта Зума.

Зума может переехать в чемпионат Италии

Зума может переехать в чемпионат Италии Как сообщает Sport Mediaset, тренерский штаб «Наполи» заинтересован в услугах защитника «Челси» Курта Зума.

Игуаин не сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов

Игуаин не сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин из-за травмы пропустит выездной матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», сообщает Football Italia.