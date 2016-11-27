Мисхат Фахрутдинов: В трех матчах на выезде забили четыре гола, но везем шесть очков

Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:2 OT).

«Перед игрой досконально было показано и рассказано про большинство «Барыса», но все равно мы пропустили гол, который был прогнозируемый, куда откроются игроки, и откуда последует бросок. Это говорит о мастерстве команды. У нас, к сожалению, страдает реализация, нападающие играют беззубо.

Если в целом сказать по поездке, то мы с выезда везем шесть очков, при том, что нападающие забили два гола, и защитники – два гола. В общем, забросив четыре гола, за три игры умудрились набрать шесть очков. Это очень мало, заброшенных шайб фактически 0,1, если брать в целом за игру. Приедем домой, немного отдохнем и будем готовиться к домашним матчам», – приводит слова Фахрутдинова официальный сайт «Барыса».

Напомним, «Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая на шесть очков от зоны плей-офф.