Мисхат Фахрутдинов: В трех матчах на выезде забили четыре гола, но везем шесть очков
Главный тренер «Амура»
Мисхат Фахрутдинов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом»
(1:2 OT).
«Перед игрой досконально было показано и рассказано про большинство «Барыса», но все равно мы пропустили гол, который был прогнозируемый, куда откроются игроки, и откуда последует бросок. Это говорит о мастерстве команды. У нас, к сожалению, страдает реализация, нападающие играют беззубо.
Если в целом сказать по поездке, то мы с выезда везем шесть очков, при том, что нападающие забили два гола, и защитники – два гола. В общем, забросив четыре гола, за три игры умудрились набрать шесть очков. Это очень мало, заброшенных шайб фактически 0,1, если брать в целом за игру. Приедем домой, немного отдохнем и будем готовиться к домашним матчам», – приводит слова Фахрутдинова официальный сайт «Барыса».
Напомним, «Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая на шесть очков от зоны плей-офф.
Матч
Барыс - Амур - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Доус (Сен-Пьер), 8:09 (1:0 - бол.). Рамстедт (Куусела, Кондратьев), 52:00 (1:1). Маркелов (Липин, Худяков), 62:26 (2:1).
Место и дата
27 ноября 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция