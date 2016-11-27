«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Анже»
Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Сент-Этьеном»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сент-Этьена».
В составе хозяев после пенальти, который не реализовал
Фамара Дьедью, отличился Николя Пепе. «Сент-Этьен» ответил голами Флорентена
Погба и Усаммы Таннане. «Сент-Этьен» набрал 21 очко и занимает восьмое место. У
«Анже» 18 очков и десятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
14-й тур
Матч
Анже - Сент-Этьен - 1:2 (1:0)
Голы
Пепе 18 (1:0). Погба 59 (1:1). Таннане 78 (1:2).
Состав
Анже: Мишель, Андро, Павлович, Траоре И., Сайи (Суну, 80), Сантамария, Манку (Мартинес, 61), Капелле, Маньяни, Пепе, Дьедиу (Токо Экамби, 69)
Сент-Этьен: Руффье, М'Бенге, Погба, Лакруа, Севе (Перрен, 84), Норден (Амума, 81), Пайо, Дабо (Сельнес, 66), Малькуи, Таннане, Руа
Предупреждения:
Манку, 25; Мартинес, 67; Капелле, 74 - Дабо, 12; Лакруа, 45; Малькуи, 47
Удаления:
нет - Малькуи, 90
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
27 ноября 17:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция