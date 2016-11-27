Дубль Санчеса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»
«Арсенал» одержал
победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс»
в Лондоне.
Дубль в матче сделал чилийский полузащитник Алексис Санчес, на счету которого теперь восемь голов в 12 матчах чемпионата. Еще один гол в ворота гостей забил полузащитник Тео Уолкот. У гостей на 23-й минуте пенальти реализовал форвард Каллум Уилсон.
После этого матча у «Арсенала» стало 28 очков, и команда остается на четвертом месте в премьер-лиге, отставая на два очка от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» и на три – от «Челси».
В 14-м туре «Арсенал» сыграет в дерби с «Вест Хэмом» на Олимпийском стадионе.
АПЛ
13-й тур
Матч
Голы
Санчес 12 (1:0). Уилсон К. 23 (1:1 - пен.). Уолкотт 54 (2:1). Санчес 90 (3:1).
Состав
Арсенал: Чех, Монреаль, Мустафи, Дебюши (Паулиста, 16), Косьельни, Джака, Окслейд-Чемберлен (Рэмзи, 75), Озил, Эль-Ненни, Уолкотт (Жиру, 76), Санчес
Борнмут: Федеричи, Аке, Кук С., Смит А., Фрэнсис, Смит Б. (Муссе, 81), Гослинг, Станислас (Айб, 71), Кинг, Артер, Уилсон К. (Афобе, 63)
Предупреждения:
Мустафи, 22; Санчес, 62; Паулиста, 90 - Кук С., 4; Фрэнсис, 7; Артер, 73; Смит Б., 80; Гослинг, 88
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
27 ноября 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция