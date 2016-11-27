Дубль Санчеса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»

«Арсенал» одержал победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Дубль в матче сделал чилийский полузащитник Алексис Санчес, на счету которого теперь восемь голов в 12 матчах чемпионата. Еще один гол в ворота гостей забил полузащитник Тео Уолкот. У гостей на 23-й минуте пенальти реализовал форвард Каллум Уилсон.

После этого матча у «Арсенала» стало 28 очков, и команда остается на четвертом месте в премьер-лиге, отставая на два очка от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» и на три – от «Челси».

В 14-м туре «Арсенал» сыграет в дерби с «Вест Хэмом» на Олимпийском стадионе.

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13-й тур