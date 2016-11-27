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Дубль Санчеса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Арсенал» одержал победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 13-го тура премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Дубль в матче сделал чилийский полузащитник Алексис Санчес, на счету которого теперь восемь голов в 12 матчах чемпионата. Еще один гол в ворота гостей забил полузащитник Тео Уолкот. У гостей на 23-й минуте пенальти реализовал форвард Каллум Уилсон.

После этого матча у «Арсенала» стало 28 очков, и команда остается на четвертом месте в премьер-лиге, отставая на два очка от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» и на три – от «Челси».

В 14-м туре «Арсенал» сыграет в дерби с «Вест Хэмом» на Олимпийском стадионе.

АПЛ

13-й тур

Матч

Арсенал - Борнмут - 3:1 (1:1)

Голы

Санчес 12 (1:0). Уилсон К. 23 (1:1 - пен.). Уолкотт 54 (2:1). Санчес 90 (3:1).

Состав

Арсенал: Чех, Монреаль, Мустафи, Дебюши (Паулиста, 16), Косьельни, Джака, Окслейд-Чемберлен (Рэмзи, 75), Озил, Эль-Ненни, Уолкотт (Жиру, 76), Санчес

Борнмут: Федеричи, Аке, Кук С., Смит А., Фрэнсис, Смит Б. (Муссе, 81), Гослинг, Станислас (Айб, 71), Кинг, Артер, Уилсон К. (Афобе, 63)

Предупреждения:

Мустафи, 22; Санчес, 62; Паулиста, 90 - Кук С., 4; Фрэнсис, 7; Артер, 73; Смит Б., 80; Гослинг, 88

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

27 ноября 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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