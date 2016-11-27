СКА нанес «Северстали» седьмое поражение подряд

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Северсталью» со счетом 4:3.

Игра проходила в Череповце. Армейцы в стартовые пять минут забросили три безответные шайбы, их авторами стали Егор Яковлев, Ярно Коскиранта и Сергей Широков. После третьего пропущенного гола вратарь хозяев Якуб Коварж был заменен на Романа Смирягина. Затем подопечные Александра Гулявцева отыграли две шайбы, отличились Максим Трунев и Евгений Монс. В третьем периоде команды обменялись голами, их забили Вадим Шипачев и Юрий Трубачев.

Петербуржцы набрали 87 очков в 35 матчах и остались на первой позиции в Западной конференции. Череповчане, потерпевшие седьмое поражение подряд, занимают 13-е место на Западе, имея в активе после 34 игр 41 очко.

Следующие матчи команды проведут 1 декабря на выезде. СКА встретится с «Куньлунем», а «Северсталь» сыграет против «Адмирала».