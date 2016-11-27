СКА нанес «Северстали» седьмое поражение подряд
Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Северсталью» со счетом 4:3.
Игра проходила в Череповце. Армейцы в стартовые пять минут забросили три безответные шайбы, их авторами стали Егор Яковлев, Ярно Коскиранта и Сергей Широков. После третьего пропущенного гола вратарь хозяев Якуб Коварж был заменен на Романа Смирягина. Затем подопечные Александра Гулявцева отыграли две шайбы, отличились Максим Трунев и Евгений Монс. В третьем периоде команды обменялись голами, их забили Вадим Шипачев и Юрий Трубачев.
Петербуржцы набрали 87 очков в 35 матчах и остались на первой позиции в Западной конференции. Череповчане, потерпевшие седьмое поражение подряд, занимают 13-е место на Западе, имея в активе после 34 игр 41 очко.
Следующие матчи команды проведут 1 декабря на выезде. СКА встретится с «Куньлунем», а «Северсталь» сыграет против «Адмирала».
Матч
Северсталь - СКА - 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
Голы:
Яковлев (Ковальчук, Дацюк), 2:41 (0:1). Коскиранта (Широков, Барабанов), 3:56 (0:2). Широков (Дацюк, Яковлев), 5:00 (0:3). Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 9:41 (1:3). Монс 27:04 (2:3). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 47:41 (2:4). Трубачёв (Трунёв, Вовченко), 50:43 (3:4).
Место и дата
27 ноября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция