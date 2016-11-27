Эдуард Занковец: Бойду нужно набрать форму, а игра первого звена в атаке нас устраивает

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1 OT).

– Мне больше понравился второй период, команда играла неплохо, к сожалению, это не вылилось в серьезные и опасные моменты, – приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса», – но, если учитывать, что последние две игры у нас второй период был проблемный, то в сегодняшней игре улучшили ситуацию. Когда счет 1:0, то боязнь ошибки, которая может привести к перевороту в игре, все-таки присутствовала. Поэтому это немного сковывало наших ребят, особенно защитников. Но, хорошо, что смогли добыть победу в овертайме. Вратарь сегодня может занести эту игру в свой актив.

– Когда мы увидим Бойда в первом звене?

– Здесь довольно тонкий вопрос, сейчас ему нужно набрать форму, и в принципе игра первого звена в атаке нас устраивает, но на данный момент там должен играть хоккеист, который находится в лучшей физической форме.

Напомним, голы «Барыса» в этом матче забили Найджел Доус и Владимир Маркелов.