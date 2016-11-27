Эдуард Занковец: Бойду нужно набрать форму, а игра первого звена в атаке нас устраивает
Главный тренер «Барыса»
Эдуард Занковец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром»
(2:1 OT).
– Мне больше понравился второй период, команда играла неплохо, к сожалению, это не вылилось в серьезные и опасные моменты, – приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса», – но, если учитывать, что последние две игры у нас второй период был проблемный, то в сегодняшней игре улучшили ситуацию. Когда счет 1:0, то боязнь ошибки, которая может привести к перевороту в игре, все-таки присутствовала. Поэтому это немного сковывало наших ребят, особенно защитников. Но, хорошо, что смогли добыть победу в овертайме. Вратарь сегодня может занести эту игру в свой актив.
– Когда мы увидим Бойда
в первом звене?
– Здесь довольно тонкий вопрос, сейчас ему нужно набрать форму, и в принципе игра первого звена в атаке нас устраивает, но на данный момент там должен играть хоккеист, который находится в лучшей физической форме.
Напомним, голы «Барыса» в этом матче забили Найджел Доус и Владимир Маркелов.
Матч
Барыс - Амур - 2:1 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Доус (Сен-Пьер), 8:09 (1:0 - бол.). Рамстедт (Куусела, Кондратьев), 52:00 (1:1). Маркелов (Липин, Худяков), 62:26 (2:1).
Место и дата
27 ноября 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция