Защитник «Анжи» Гасанов получил рассечение подбородка и сотрясение мозга в матче с «Ростовом»
У защитника «Анжи» Шамиля Гасанова рассечение подбородка и сотрясение мозга. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
#РостовАнжи У Шамиля Гасанова рассечение подбородка и сотрясение мозга.— ФК «Анжи» (@fc_anji) 27 ноября 2016 г.
Напомним,
что Гасанов получил повреждение в результате действий полузащитника «Ростова»
Александра Гацкана. Игрок ростовчан опасно сыграл прямой ногой, после чего он
был удален с поля.
«Анжи» уступил «Ростову» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Счет на 41-й минуте открыл нападающий хозяев поля Сердар Азмун. Во втором тайме Александр Гацкан удвоил преимущество своего клуба.
Команда
Ивана Данильянца набрала 24 очка и занимает на данный момент пятое место, у
махачкалинцев - 17 баллов и десятая строчка.
В следующем туре «Ростов» 30 ноября сыграет на выезде с «Уралом», а «Анжи» днем позже примет «Амкар».
Матч
Голы
Азмун 41 (1:0). Гацкан 79 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Мевля, Калачёв (Терентьев, 90), Полоз (Григорьев, 86), Азмун (Препелицэ, 63)
Анжи: Беленов, Гасанов (Георгиевский, 84), Ямбере, Гаджибеков, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Иличевич, Маевский (Бериша, 73), Эбесилио, Обертан, Яковлев
Предупреждения:
Калачёв, 45 - Обертан, 37; Шандао, 65
Удаления:
Гацкан, 81 - нет
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция