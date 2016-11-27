Защитник «Анжи» Гасанов получил рассечение подбородка и сотрясение мозга в матче с «Ростовом»

У защитника «Анжи» Шамиля Гасанова рассечение подбородка и сотрясение мозга. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

#РостовАнжи У Шамиля Гасанова рассечение подбородка и сотрясение мозга. — ФК «Анжи» (@fc_anji) 27 ноября 2016 г.

Напомним, что Гасанов получил повреждение в результате действий полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Игрок ростовчан опасно сыграл прямой ногой, после чего он был удален с поля.

«Анжи» уступил «Ростову» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Счет на 41-й минуте открыл нападающий хозяев поля Сердар Азмун. Во втором тайме Александр Гацкан удвоил преимущество своего клуба.

Команда Ивана Данильянца набрала 24 очка и занимает на данный момент пятое место, у махачкалинцев - 17 баллов и десятая строчка.

В следующем туре «Ростов» 30 ноября сыграет на выезде с «Уралом», а «Анжи» днем позже примет «Амкар».