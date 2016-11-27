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«Шальке» одержал волевую победу над «Дармштадтом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Шальке» дома взял верх над «Дармштадтом» (3:1) в туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Зеад Колашинац (26-я минута), Эрик Шупо-Мотинг (60-я) и Алессандро Шепф (90-я), у гостей - Марцель Хеллер (6-я).

Шупо-Мотинг на 28-й минуте не реализовал пенальти.

Команда из Гельзенкирхена с 17 очками поднялась на 8-е место, ее сегодняшний соперник с 8-ю баллами идет 15-м.

В следующем туре «Шальке» 3 декабря сыграет на выезде с РБ «Лейпцигом», а «Дармштадт» днем позже примет «Гамбург».

Напомним, «Шальке» - соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. Оба клуба уже вышли в плей-офф турнира. 

Матч

Шальке 04 - Дармштадт - 3:1 (1:1)

Голы

Хеллер 7 (0:1). Колашинац 26 (1:1). Шупо-Мотинг 60 (2:1). Шёпф 90 (3:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Хёведес, Настасич, Шёпф, Бенталеб (Стамбули, 69), Майер (Аого, 88), Горецка (Коноплянка, 46), Гайс, Шупо-Мотинг

Дармштадт: Эссер, Юнгвирт (Строх-Энгел, 85), Милошевич, Гувара, Сиригу (Олейник, 74), Сулу, Федецкий, Вранчич, Бен-Хатира (Обинна, 54), Хеллер, Чолак

Предупреждения:

нет - Федецкий, 39; Сиригу, 50

Судья:

Франк Вилленборг (Германия)

Место и дата

27 ноября 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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