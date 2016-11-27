«Шальке» одержал волевую победу над «Дармштадтом»
«Шальке» дома взял верх над «Дармштадтом» (3:1) в туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Зеад Колашинац (26-я минута), Эрик Шупо-Мотинг (60-я) и Алессандро Шепф (90-я), у гостей - Марцель Хеллер (6-я).
Шупо-Мотинг на 28-й минуте не реализовал пенальти.
Команда из Гельзенкирхена с 17 очками поднялась на 8-е место, ее сегодняшний соперник с 8-ю баллами идет 15-м.
В следующем туре «Шальке» 3 декабря сыграет на выезде с РБ «Лейпцигом», а «Дармштадт» днем позже примет «Гамбург».
Напомним, «Шальке» - соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. Оба клуба уже вышли в плей-офф турнира.
Матч
Шальке 04 - Дармштадт - 3:1 (1:1)
Голы
Хеллер 7 (0:1). Колашинац 26 (1:1). Шупо-Мотинг 60 (2:1). Шёпф 90 (3:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Хёведес, Настасич, Шёпф, Бенталеб (Стамбули, 69), Майер (Аого, 88), Горецка (Коноплянка, 46), Гайс, Шупо-Мотинг
Дармштадт: Эссер, Юнгвирт (Строх-Энгел, 85), Милошевич, Гувара, Сиригу (Олейник, 74), Сулу, Федецкий, Вранчич, Бен-Хатира (Обинна, 54), Хеллер, Чолак
Предупреждения:
нет - Федецкий, 39; Сиригу, 50
Судья:
Франк Вилленборг (Германия)
Место и дата
27 ноября 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция