«Шальке» одержал волевую победу над «Дармштадтом»

Вратарь «Боруссии» Бюрки сломал руку в матче с «Баварией» и пропустит два месяца

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки получил травму и выбыл на длительное время. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.