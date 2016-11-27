Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов3 : 0Томь
Биатлон  Смешанная эстафета
Биатлон  Супермикст
Футбол  Ростов2 : 0Анжи
Футбол  Краснодар0 : 0Зенит
Футбол  Днепр- : -Шахтер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татьяна Акимова опоздала на передачу эстафеты

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Татьяна Акимова с опозданием приняла эстафету от Ольги Подчуфаровой, которая бежала на первом этапе и завершила его на шестом месте.

В том момент, когда Подчуфарова подъезжала к коридору, где должна была передать эстафету, в нем никого не оказалось. Через несколько секунд Акимова выбежала на трассу. К этому времени отставание сборной России от лидера выросло до 13,2 сек.

Первую в этом сезоне гонку Кубка мира -- смешанную эстафету -- сборная России завершила на четвертом месте. Антон Шипулин на последнем этапе отыграл полминуты отставания от третьего места, но за несколько метров до финиша его обошел итальянец Доминик Виндиш.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Эстерсунде на 1-м этапе микста побежит Подчуфарова, на последнем – ШипулинСегодня в Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону. В первой гонке сезона – смешанной эстафете за сборную России выступят Ольга Подчуфарова (1-й этап), Татьяна Акимова (2-й этап), Максим Цветков (3-й этап), Антон Шипулин (4-й этап).Определен состав сборной России на смешанные эстафеты в ЭстерсундеОпределен состав сборной России на смешанные эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает Союз биатлонистов России.Пули Шипулина, страхи Гараничева и сюрпризы от женской сборнойПули Шипулина, страхи Гараничева и сюрпризы от женской сборнойГид «Советского спорта» по новому биатлонному сезону.Александр Касперович: Шипулин не очень здорово стреляет, но бежит отличноАлександр Касперович: Шипулин не очень здорово стреляет, но бежит отличноГлавный тренер сборной Александр Касперович рассказал «Советскому спорту» об этой замечательной восьмерке.Акимова, Слепцова, Сливко и Подчуфарова выступят на первом этапе Кубка мира по биатлонуБиатлонистки Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Виктория Сливко и Ольга Подчуфарова выступят на первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.Татьяна Акимова: В спринте больше переживала за то, что замерзну на трассеРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова оценила свое выступление на контрольных стартах сборной России в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.Загоруйко выиграла контрольную тренировку в ТюмениБиатлонистка Анастасия Загоруйко одержала победу в спринте в первой контрольной тренировке женской сборной России, которая проходила в Тюмени.Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеШипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеБиатлонисты рассказали о лучших днях минувшего лета.Виролайнен победила в спринте на летнем чемпионате России в ЧайковскомДарья Виролайнен из ХМАО-Югра победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.Акимова и Кайшева стали чемпионками России в эстафетеСборная Приволжского федерального округа в составе Светланы Бочкаревой, Татьяны Акимовой, Валентины Телициной и Ульяны Кайшевой заняла первое место в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.Алексей Кузнецов: Штат у сборной есть, но специалистов – малоАлексей Кузнецов: Штат у сборной есть, но специалистов – малоSovsport.ru обсудил с бывшим доктором лыжной и биатлонной сборной СССР и России Алексеем Кузнецовым насущные вопросы российского биатлона.Татьяна Акимова: У меня есть большой запас на рубеже, будем работать над скорострельностьюРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске (Россия). Напомним, что она заняла 14-е место.Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Ханты-Мансийске, Акимова – 14-яМякяряйнен выиграла гонку преследования в Ханты-Мансийске, Акимова – 14-яФинская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира – 2015/16, который проходит в Ханты-Мансийске.Акимова стартует 12-й в гонке преследования в Ханты-Мансийске, Загоруйко – 18-й, Виролайнен – 20-йСегодня в 14:45 мск состоится женская гонка преследования в рамках Кубка мира в Ханты-Мансийске.Соукалова выиграла Малый хрустальный глобус в спринтеЧешская биатлонистка Габриэла Соукалова стала победительницей спринтерского зачета Кубка мира в сезоне 2015/2016.Татьяна Акимова: После чемпионата мира у меня еще есть силыРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова оценила свое выступление в спринтерской гонке на девятом этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске, в которой она стала лучшей среди представительниц России, заняв 12-е место.Макарайнен выиграла спринт в Ханты-Мансийске, Акимова – 12-яФинская биатлонистка Кайса Макарайнен стала победительницей спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.Юрлова стартует четвертой, Акимова - 18-й, Слепцова - 52-й в спринте на Кубке мира в Ханты-МансийскеСегодня в 16:15 мск состоится женская спринтерская гонка в рамках заключительного этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске.Слепцова и Подчуфарова вошли в состав сборной России на этап Кубка Мира в Ханты-МансийскеСтал известен состав сборной России на этап Кубка Мира в Ханты-Мансийске, сообщает официальный сайт СБР. Напомним, гонки на российском этапе состоятся с 17 по 20 марта.Законное место. Женская сборная показала худший результат в историиЗаконное место. Женская сборная показала худший результат в историиПроваливая гонку за гонкой, женская сборная России добралась до 11-го места в эстафете.

Татьяна Акимова
Татьяна Акимовавсе новости

Cпецпредложение