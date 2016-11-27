Татьяна Акимова опоздала на передачу эстафеты
Россиянка Татьяна Акимова с опозданием приняла эстафету от Ольги Подчуфаровой, которая бежала на первом этапе и завершила его на шестом месте.
В том момент, когда Подчуфарова подъезжала к коридору, где должна была передать эстафету, в нем никого не оказалось. Через несколько секунд Акимова выбежала на трассу. К этому времени отставание сборной России от лидера выросло до 13,2 сек.
Первую в этом сезоне гонку Кубка мира -- смешанную эстафету -- сборная России завершила на четвертом месте. Антон Шипулин на последнем этапе отыграл полминуты отставания от третьего места, но за несколько метров до финиша его обошел итальянец Доминик Виндиш.
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