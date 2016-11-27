«Локомотив-Кубань» обыграл ВЭФ, ЦСКА одержал победу в матче с «Нижним Новгородом»
Завершились еще два матча регулярного чемпионата Единой
лиги. Победы в них одержали «Локомотив-Кубань» и ЦСКА.
«Локомотив-Кубань» дома обыграл ВЭФ со счетом 107:64. В
составе победителей самым результативным стал Мэтт Дженнинг, набравший 16
очков. У ВЭФа 23 очка в активе Яниса Блумса.
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» со счетом 105:78. У
московских армейцев самым результативным стал Дмитрий Кулагин, набравший 15
очков. У «Нижнего Новгорода» 22 очка в активе ДеАндре Кейна.
ЦСКА лидирует в чемпионате, выиграв все семь стартовых
матчей.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
ЦСКА - Нижний Новгород - 105:78
Место и дата
27 ноября 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив-Кубань - ВЭФ - 107:64
Место и дата
27 ноября 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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