Алишер Усманов: У Международной федерации фехтования есть стабильный спонсор и предложение о спонсировании в размере миллиона долларов в год

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов рассказал о финансовом положении дел в федерации и о новых возможных спонсорах.

- Из моего личного опыта - поиски нового спонсора самому, как правило, ничего не дает. Спонсоры сами приходит туда, где есть успех и интерес для зрителя. У нас же есть стабильный приличный спонсор. Однако продвижение и в этой сфере не за горами. К примеру, у нас уже есть предложение о спонсировании Федерации в размере миллиона долларов в год. А это сопоставимо со спонсированием таких серьезных видов спорта как легкая атлетика или плавание, - сказал Усманов.