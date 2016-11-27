Алишер Усманов: У Международной федерации фехтования есть стабильный спонсор и предложение о спонсировании в размере миллиона долларов в год
Президент
Международной федерации фехтования Алишер Усманов рассказал о финансовом
положении дел в федерации и о новых возможных спонсорах.
- Из моего личного опыта - поиски
нового спонсора самому, как правило, ничего не дает. Спонсоры сами приходит
туда, где есть успех и интерес для зрителя. У нас же есть стабильный приличный
спонсор. Однако продвижение и в этой сфере не за горами. К примеру, у нас уже
есть предложение о спонсировании Федерации в размере миллиона долларов в год. А
это сопоставимо со спонсированием таких серьезных видов спорта как легкая
атлетика или плавание, - сказал Усманов.
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