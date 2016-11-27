Алишер Усманов: Благодаря совместной работе с нами, МОК успешно организовал олимпийскую фехтовальную программу и повысил популярность фехтования
Президент
Международной федерации фехтования Алишер Усманов рассказал о работе с
Международным олимпийским комитетом и о повышении рейтинга телетрансляций с
участием фехтовальщиков.
- Мы тесно сотрудничаем с
Международным олимпийским комитетом. Его глава, Томас Бах, в частности заявил,
что именно конструктивная работа с Федерацией фехтования позволила провести
фехтовальную олимпийскую программу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на
высшем уровне. Стоит заметить, что существовало огромное количество сложностей,
не позволявших провести олимпийские соревнования по данному виду спорта на
высшем уровне.
И
наша федерация взяла на себя очень большое количество затрат, вплоть до того,
что привлекли для телетрансляций своих проверенных режиссеров из РВИ.
Вследствие чего, кстати говоря, сегодняшние телетрансляции с участием
фехтовальщиков значительно повысили свой рейтинг. И я надеюсь, что это поможет
нам достичь через четыре года включения на олимпийских играх всех 12 дисциплин,
которые мы практикуем на чемпионатах мира, - сказал Усманов.