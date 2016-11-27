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Алишер Усманов: Благодаря совместной работе с нами, МОК успешно организовал олимпийскую фехтовальную программу и повысил популярность фехтования

Тигран Паронян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов рассказал о работе с Международным олимпийским комитетом и о повышении рейтинга телетрансляций с участием фехтовальщиков.

- Мы тесно сотрудничаем с Международным олимпийским комитетом. Его глава, Томас Бах, в частности заявил, что именно конструктивная работа с Федерацией фехтования позволила провести фехтовальную олимпийскую программу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на высшем уровне. Стоит заметить, что существовало огромное количество сложностей, не позволявших провести олимпийские соревнования по данному виду спорта на высшем уровне.

И наша федерация взяла на себя очень большое количество затрат, вплоть до того, что привлекли для телетрансляций своих проверенных режиссеров из РВИ. Вследствие чего, кстати говоря, сегодняшние телетрансляции с участием фехтовальщиков значительно повысили свой рейтинг. И я надеюсь, что это поможет нам достичь через четыре года включения на олимпийских играх всех 12 дисциплин, которые мы практикуем на чемпионатах мира, - сказал Усманов.

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