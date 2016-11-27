Мутко: Команда Моисеевой доказала, что керлинг в России на высоком уровне

Сборная России со скипом Викторией Моисеевой завоевала золотые медали чемпионата Европы.

Вице-премьер Российской Федерации, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился своими впечатлениями от выступления женской сборной России на чемпионате Европы:

«Женская сборная России по керлингу победой на чемпионате Европы в Шотландии доказала, что керлинг в России находится на высоком уровне.

Поздравляю наших девушек с великолепной победой, они в очередной раз доказали, что уровень развития кёрлинга в нашей стране находится на высоком уровне, а наша команда - одна из сильнейших в мире. Что касается мужской сборной России, то она достойно представила нашу страну на этом турнире и показала всему миру, что мужской керлинг в России есть, и мы можем конкурировать с сильнейшими сборными».