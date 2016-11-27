Артем Дзюба: Игра с «Краснодаром» трудно дается, поле тяжелое, вязкое
Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги первого тайма выездного матча против «Краснодара».
- Яркий момент - передача Юрия Жиркова с фланга, и казалось, что вы с Кокориным идете на мяч. Что произошло: не услышали, что Александр есть, или понимали, что надо сыграть самому?
- Не услышал, он сказал, что говорил мне, но шумно на стадионе. Там от Гранквиста был небольшой рикошет, он меня дезориентировал, и я не успел получше сыграть в этом эпизоде.
- Чувствуется, что организация обороны «Краснодара» выше ваших ожиданий.
- Трудно игра дается, поле тяжелое, вязкое, и всем тяжело. Понятно, что цена ошибки очень велика. Во втором тайме, думаю, мы больше раскроемся, потому что всем нужна победа - нам-то уж точно, - сказал Дзюба в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, после первого тайма в матче ничья - 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция