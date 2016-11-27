Артем Дзюба: Игра с «Краснодаром» трудно дается, поле тяжелое, вязкое

Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги первого тайма выездного матча против «Краснодара».

- Яркий момент - передача Юрия Жиркова с фланга, и казалось, что вы с Кокориным идете на мяч. Что произошло: не услышали, что Александр есть, или понимали, что надо сыграть самому?

- Не услышал, он сказал, что говорил мне, но шумно на стадионе. Там от Гранквиста был небольшой рикошет, он меня дезориентировал, и я не успел получше сыграть в этом эпизоде.

- Чувствуется, что организация обороны «Краснодара» выше ваших ожиданий.

- Трудно игра дается, поле тяжелое, вязкое, и всем тяжело. Понятно, что цена ошибки очень велика. Во втором тайме, думаю, мы больше раскроемся, потому что всем нужна победа - нам-то уж точно, - сказал Дзюба в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, после первого тайма в матче ничья - 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.