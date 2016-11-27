«Атлетико» на выезде обыграл «Осасуну»

Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Атлетико» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Атлетико».

В составе победителей отличились Диего Годин, Кевин Гамейро и Янник Феррейра-Карраско. До этого у хозяев была возможность открыть счет, но пенальти не реализовал Роберто Торрес.

«Атлетико» набрал 24 очка и занимает четвертое место в чемпионате Испании. У «Осасуны» семь очков и 19-е место.

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13-й тур