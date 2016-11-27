«Атлетико» на выезде обыграл «Осасуну»
Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Атлетико»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Атлетико».
В составе победителей отличились Диего Годин, Кевин Гамейро и Янник Феррейра-Карраско.
До этого у хозяев была возможность открыть счет, но пенальти не реализовал
Роберто Торрес.
«Атлетико» набрал 24 очка и занимает четвертое место в
чемпионате Испании. У «Осасуны» семь очков и 19-е место.
Чемпионат Испании
13-й тур
Матч
Осасуна - Атлетико - 0:3 (0:2)
Голы
Годин 36 (0:1). Гамейро 37 (0:2). Карраско 90 (0:3).
Состав
Осасуна: Наузет, Фланьо М., Гарсия У., Клерк, Ойер, Боннин (Гарсия И., 46), Чосич, Торрес, Риера, Беренгер (де лас Куэвас, 73), Кодро (Ривьер, 57)
Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Хуанфран, Эрнандес Л., Коке, Габи, Тьягу, Гризманн (Парти, 84), Гамейро (Сауль, 71), Корреа (Карраско, 66)
Незабитые пенальти
Торрес (Осасуна), 14
Предупреждения:
Боннин, 10; Чосич, 22 - Тьягу, 21; Хименес, 31
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 ноября 18:15, Эль Садар, Онлайн-трансляция