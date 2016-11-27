Андрей Синицын: Когда узнал, что сыграю с «Зенитом», форсировал свою подготовку

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от попадания в стартовый состав команды на домашний матч с «Зенитом».

- Что с вами происходило, когда узнали, что сыграете в стартовом составе?

- Нужно всегда быть готовым при любых ситуациях: возможны травмы, удаления. Буквально за некоторое время перед матчем мне сказали, что буду играть. Форсировал свою подготовку.

- А как форсировали?

- Чисто психологические моменты. Для вратаря главное психологически быть готовым.

- У «Зенита» было полтора момента: несостоявшийся удар Дзюбы и заблокированный удар Жулиано. Как вам игралось в первом тайме?

- Аккуратная игра, особо моментов у команд нет. Удачно получилось, что Жулиано не очень обработал мяч, было время выйти и сократить угол обстрела, и он попал в меня. Надеюсь, во втором тайме будет больше моментов у нас, чтобы мы победили, - сказал Синицын в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, после первого тайма в матче ничья - 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.