Андрей Синицын: Когда узнал, что сыграю с «Зенитом», форсировал свою подготовку
Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от попадания в стартовый состав команды на домашний матч с «Зенитом».
- Что с вами происходило, когда узнали, что сыграете в стартовом составе?
- Нужно всегда быть готовым при любых ситуациях: возможны травмы, удаления. Буквально за некоторое время перед матчем мне сказали, что буду играть. Форсировал свою подготовку.
- А как форсировали?
- Чисто психологические моменты. Для вратаря главное психологически быть готовым.
- У «Зенита» было полтора момента: несостоявшийся удар Дзюбы и заблокированный удар Жулиано. Как вам игралось в первом тайме?
- Аккуратная игра, особо моментов у команд нет. Удачно получилось, что Жулиано не очень обработал мяч, было время выйти и сократить угол обстрела, и он попал в меня. Надеюсь, во втором тайме будет больше моментов у нас, чтобы мы победили, - сказал Синицын в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, после первого тайма в матче ничья - 0:0. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция