Денис Глушаков: Было бы хорошо перенести матч с «Крыльями» в Москву. Но мы такие ребята - готовы приехать в Самару и отыграть

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выскащался за перенос матча с «Крыльями Советов» в Москву. Но при этом он готов сыграть и в заснеженной Самаре.

- Было бы хорошо, как сделал «Локомотив» с «Томью». Они договорились о переносе домашнего матча Томи в Москву. Вот бы и Самара приехала к нам, сыграла бы на хорошем стадионе, при зрителях, - сказал Денис Глушаков корреспонденту «Советского спорта».

- «Крылья» против такого варианта.

- Их тоже можно понять. «Спартак» один раз в сезоне приезжает в Самару. Там публика придет... Мы такие ребята – готовы приехать и отыграть. Нам все равно, главное – чтобы поле было в приемлемом состоянии. Хотя бы более-менее зеленым, а не белым, как в матче «Крыльев» с «Томью». Если надо – и в снег сыграем. Мы играли при минус 12 в Томске. Но там поле шикарное было по сравнению с тем, что в Самаре.

Напомним, матч «Крыльев» и «Томи» (3:0) в воскресенье проходил в сложных погодных условиях, а на 1 декабря, когда должен состояться матч «Крыльев» со «Спартаком», в Самаре прогнозируют 20-градусный мороз.