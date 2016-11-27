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Антон Шипулин: Не ожидал, что итальянец выскочит из-за спины

Наталья Кузина
Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Лидер сборной России Антон Шипулин прокомментировал итоги смешанной эстафеты на первом этапе КМ.

«Сегодня все было неплохо, -- сказал Антон Шипулин после финиша. – Стрельба очень порадовала – отработал без дополнительных патронов. Немного рисковал на рубеже, шел ва-банк. Понимал, что нужно быстро отстрелять и уйти с рубежа. Сегодня такая стрельба себя оправдала, но в индивидуальной гонке рисковать подобным образом нельзя.

Дал себе и остальным надежду на медаль, но не смог побороться на финише. Это, конечно, большой минус. Совершил ошибку. Не просчитал, что итальянец так сможет выскочить из-за спины. Нужно было или изначально пропускать его вперед и садиться за ним следом, или попытаться пораньше оторваться от него. Думаю, что эта гонка даст мне много опыта».

В смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наша команда заняла четвертое место, проиграв доли секунды итальянцам.

Статистика
Кубок мира
1-й этап
Эстерсунд
Смешанная эстафета

1. Норвегия - 1:10.57,1 (0 штрафных кругов+6 дополнительных патронов).
2. Германия - отставание 33.7 (0+6).
3. Италия – 44.2 (1+12).
4. Россия (Подчуфарова, Акимова, Цветков, Шипулин) – 44.5 (0+5)
5. Франция - 1.13,3 (1+10).
6. Швеция - 1.20,9 (1+10).


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