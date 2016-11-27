УНИКС дома обыграл «Калев»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Калевом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 104:91 в пользу УНИКСа.
В составе победителей самым результативным стал Орландо Джонсон, который набрал 23 очка. У «Калева» аналогичное количество очков набрал Демонте Харпер.
УНИКС занимает второе место
в чемпионате при семи победах и одном поражении. «Калев» занимает
десятое место – две победы и пять поражений.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
27 ноября 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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