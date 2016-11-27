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УНИКС дома обыграл «Калев»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 104:91 в пользу УНИКСа.

В составе победителей самым результативным стал Орландо Джонсон, который набрал 23 очка. У «Калева» аналогичное количество очков набрал Демонте Харпер.

УНИКС занимает второе место  в чемпионате при семи победах и одном поражении. «Калев» занимает десятое место – две победы и пять поражений.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

УНИКС - Калев - 104:91

Место и дата

27 ноября 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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