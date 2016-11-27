«Сьон» Митрюшкина проиграл «Базелю»
«Сьон» потерпел
поражение от «Базеля» (1:2) в матче 16-го тура высшей лиги Швейцарии.
Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин провел на поле все 90 минут и пропустил два гола.
Теперь на счету Митрюшкина 27 голов в 16 матчах чемпионата, три из которых он провел «на ноль».
«Сьон» занимает третье место в чемпионате, отставая на три очка от «Янг Бойз» и на 18 очков – от «Базеля».
Добавим, что «Базель» не потерпел в чемпионате ни одного поражения.
Чемпионат Швейцарии
16-й тур
«Сьон» – «Базель» –
1:2 (0:1)
Голы: Карлен, 74 – Дельгадо, 34. Янко, 77.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически