«Краснодар» - «Зенит». Газинский был заменен после удара Гарсии локтем в область головы
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский был заменен на 83-й минуте матча с «Зенитом» из-за травмы.
В борьбе с капитаном сине-бело-голубых Хави Гарсией Газинский получил удар локтем в область головы. На некоторое время полузащитник потерял сознание, но потом пришел в себя. Футболиста увезли с поля на носилках, а вместо него в игру вошел Владимир Быстров.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция