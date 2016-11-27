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Франция выиграла супермикст на Кубке мира по биатлону, Россия – восьмая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону состоялись соревнования по супермиксту. Победу одержала сборная Франции.

Победители показали результат 35,43,5. За сборную Франции выступали Мари Дорен Абер и Мартен Фуркад. Второе место заняла сборная Австрии, третье место у команды Германии. Сборная России заняла восьмое место. За российскую команду выступали Светлана Слепцова и Антон Бабиков.

Кубок мира по биатлону. Эстерсунд (Швеция)

Супермикст

1. Франция (Мари Дорен Абер, Мартен Фуркад) 35,43,5 (0+4) 

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) + 16,0 (0+6)

3. Германия (Франциска Пройсс, Эрик Лессер) + 25,2 (0+5)...

8. Россия (Светлана Слепцова, Антон Бабиков) + 1.59,8 (1+9_

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.


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