Франция выиграла супермикст на Кубке мира по биатлону, Россия – восьмая
На этапе Кубка мира по биатлону состоялись соревнования по
супермиксту. Победу одержала сборная Франции.
Победители показали результат 35,43,5. За сборную Франции выступали Мари Дорен Абер и Мартен Фуркад. Второе место заняла сборная Австрии, третье место у команды Германии. Сборная России заняла восьмое место. За российскую команду выступали Светлана Слепцова и Антон Бабиков.
Кубок мира по биатлону. Эстерсунд (Швеция)
Супермикст
1. Франция (Мари Дорен Абер, Мартен Фуркад)
2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) + 16,0 (0+6)
3. Германия (Франциска Пройсс, Эрик Лессер) + 25,2 (0+5)...
8. Россия (Светлана Слепцова, Антон Бабиков) + 1.59,8 (1+9_
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.
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