«Краснодар», забив два гола в добавленное время, выиграл у «Зенита»

Матч 15-го тура премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» завершился поражением петербургского клуба со счетом 1:2.

Все голы были забиты в конце второго тайма. На 86-й минуте отличился Артем Дзюба. На второй добавленной минуте счет сравнял Марат Измайлов, а спустя две минуты ударом через себя гол забил полузащитник хозяев Торнике Окриашвили.

Имея в активе 31 очко, подопечные Мирчи Луческу продолжают занимать второе место в турнирной таблице и отстают от «Спартака» на шесть очков. Для сине-бело-голубых это второе поражение в чемпионате. «Краснодар», набрав 27 очков, вышел с шестой позиции на третью.

В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».