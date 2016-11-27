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Димитрис Итудис: ЦСКА проводит хороший игровой отрезок

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (105:78).

«Мы проводим хороший игровой отрезок. За исключением очередного неудачного старта мы играли агрессивно и доминировали. Я старался распределить игровое время, никто не провел на паркете больше 22 минут. При всем уважении к «Нижнему», нас заботит тот факт, что на следующей неделе предстоит провести два матча на выезде.

Сегодня мы сделали 27 передач, причем 15 пришлись на двух отличных пасующих игроков – Тео и Виктора. В целом, мы показали хороший баскетбол, я благодарю команду и болельщиков. Что касается момента с Джексоном в начале матча, мы занимаемся мужским спортом, и моя главная задача – защищать интересы ЦСКА. Я люблю Джека, как и любого другого игрока в команде», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, самым результативным игроком матча стал Дмитрий Кулагин, набравший 15 очков.

Матч

ЦСКА - Нижний Новгород - 105:78

Место и дата

27 ноября 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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