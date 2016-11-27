Нападающий Комличенко, арендованный у «Краснодара», сделал второй дубль подряд за «Слован»
Нападающий «Слована» Николай Комличенко, арендованный у «Краснодара», сделал дубль в матче со «Словацко» (2:2) в чемпионате Чехии.
«Слован» проигрывал 0:2, но благодаря Комличенко, который дважды реализовал пенальти, свел игру вничью и занимает 12-е место.
Интересно, что в предыдущем матче «Слована» - в Лиге Европы против «Карабаха» (3:0) - Комилченко также забил два гола, но с игры.
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