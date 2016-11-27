Нападающий Комличенко, арендованный у «Краснодара», сделал второй дубль подряд за «Слован»

Николай Комличенко: В прошлом году играл во второй лиге, а сейчас выхожу против «Фиорентины»

Нападающий «Слована» Николай Комличенко, оформивший дубль в ворота «Каробаха» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, поделился впечатлениями от участия в европейском турнире.