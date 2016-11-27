Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов3 : 0Томь
Биатлон  Смешанная эстафета
Биатлон  Супермикст
Футбол  Ростов2 : 0Анжи
Футбол  Краснодар2 : 1Зенит
Футбол  Днепр0 : 2Шахтер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нападающий Комличенко, арендованный у «Краснодара», сделал второй дубль подряд за «Слован»

Артем Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Слована» Николай Комличенко, арендованный у «Краснодара», сделал дубль в матче со «Словацко» (2:2) в чемпионате Чехии.

«Слован» проигрывал 0:2, но благодаря Комличенко, который дважды реализовал пенальти, свел игру вничью и занимает 12-е место. 

Интересно, что в предыдущем матче «Слована» - в Лиге Европы против «Карабаха» (3:0) - Комилченко также забил два гола, но с игры. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Николай Комличенко: В прошлом году играл во второй лиге, а сейчас выхожу против «Фиорентины»Нападающий «Слована» Николай Комличенко, оформивший дубль в ворота «Каробаха» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, поделился впечатлениями от участия в европейском турнире.Главный тренер «Карабаха»: Комличенко провел свой лучший матч за «Слован»Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы со «Слованом» из Либереца (0:3) высказался об игре российского форварда Николая Комличенко, который сделал дубль.«Слован» разгромил «Карабах», Комличенко сделал дубльВ четверг чешский «Слован» из переиграл азербайджанский «Карабах» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на поле стадиона «У Нисы» в городе Либерец и закончился со счетом 3:0.Митрюшкин пропускает, но побеждает. Как на выходных россияне играли в ЕвропеМитрюшкин пропускает, но побеждает. Как на выходных россияне играли в Европе«Советский спорт» представляет обзор матчей европейских клубов, за которые играют или которые тренируют россияне.Николай Комличенко: Как только появился вариант со «Слованом», без раздумий согласилсяФорвард «Слована» (Либерец) и молодежной сборной России Николай Комличенко рассказал, почему решил уехать в аренду в Чехию.«Слован» уступил ПАОКу, несмотря на гол россиянина КомличенкоЧешский «Слован» уступил греческому ПАОКу (1:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы.Митрюшкин не дал забить Кукурузовичу. Как играли россияне в ЕвропеМитрюшкин не дал забить Кукурузовичу. Как играли россияне в ЕвропеSovsport.ru представляет традиционный обзор матчей россиян в европейских клубах.Чернышов вошел в историю «Спартака». Как играли клубы россиян в ЕвропеЧернышов вошел в историю «Спартака». Как играли клубы россиян в ЕвропеSovsport.ru - с обзором матчей европейских чемпионатов, где играют команды российских тренеров и футболистов.Селихов, Караваев и Корян – в расширенном составе молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2017Тренерский штаб молодежной сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2017 против сборных Фарерских островов и Австрии.«Слован» арендовал нападающего «Краснодара»Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко перешел в «Слован» на правах аренды. Срок пребывания россиянина в чешской команде составит один сезон.

Николай Комличенко
Николай Комличенковсе новости

Cпецпредложение