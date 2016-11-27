Дель Потро обыграл Чилича и сравнял счет в финальном матче Кубка Дэвиса Хорватия - Аргентина
Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в матче финала Кубка
Дэвиса обыграл хорвата Марина Чилича. Счет в финальном противостоянии вновь
стал равным.
Для победы Дель Потро понадобилось пять сетов. Итоговый счет
матча – 6:7 (4), 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 в пользу Дель Потро. Общий счет финального
матча равный – 2:2.
Таким образом, судьбу трофея решит пятая встреча. В ней за
Хорватию сыграет Иво Карлович, а за Аргентину – Федерико Дельбонис.
Кубок Дэвиса. Финал
Хорватия – Аргентина – 2:2
Матч
Чилич М. (Хорватия) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 7:6, 6:2, 5:7, 4:6, 3:6
Место и дата
27 ноября 16:00, , Онлайн-трансляция
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