Ольга Подчуфарова: На стрельбе не было какой-то «трясучки»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Россияне в гонке заняли четвертое место.

«В стрельбе идеально было бы уйти без дополнительных патронов, не было бы этих десяти секунд, но стойка прошла в достаточно тяжелой ситуации. Ветер был порывистый, в разные стороны играл. В принципе, я уверенно отработала дополнительными патронами, не было паники, что что-то не закрою, какой-то «трясучки» – все нормально.

На дистанции своим самочувствием в целом я довольна. Да, местами что-то не получилось, но это касается технических моментов. Сегодня я прочувствовала, поработала. В целом состоянием довольна, потому что чувствую, что день ото дня оно улучшается.

Я думаю, все будет идти по нарастающей, настрой боевой, есть огромное желание соревноваться, бегать гонки. При передаче эстафеты в ситуации с Таней Акимовой первая мысль у меня была – может быть, я не в том месте собираюсь передать эстафету. Но все обошлось, к счастью, думаю, потеряли мы не больше двух-трех секунд», – приводит слова Подчуфаровой официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Максима Цветкова и Антона Шипулина заняла четвертое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию смешанной эстафеты