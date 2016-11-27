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Татьяна Акимова: Не получалось застегнуть крепление, оно просто отскакивало

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова объяснила, почему задержалась на передачу эстафеты во время смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Не получалось застегнуть крепление, оно просто отскакивало. На тренировке с ним все было нормально. Я слышала, что предлагали резервные лыжи, но понимала, что уже поздно это делать. На старте много кто помогал, у нас там всегда большая сервис-бригада. Хорошо, что в итоге удалось стартовать – потеряли две-три секунды.

О чем думала в тот момент – даже не вспомню. Но на стрельбу это не повлияло, на стойке был сильный ветер, первые два выстрела по ветру не попали. Потом тоже дуло, но я еще сильнее держала винтовку. Отставание на последнем круге было из-за того, что на первом круге, может, слишком сильно бросилась, а потом уже было тяжеловато. Возможно, не совсем правильно разложила силы на дистанции», – приводит слова Акимовой официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Максима Цветкова и Антона Шипулина заняла четвертое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию смешанной эстафеты

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