«МЮ» и «Вест Хэм» сыграли вничью
Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед»
и «Вест Хэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На второй минуте «молотобойцев» вывел вперед Диафра Сахо. На
21-й минуте сравнял результат Златан Ибрагимович.
«Манчестер Юнайтед» набрал 20 очков и занимает шестое место.
У «Вест Хэма» 12 очков и 16-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
13-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (1:1)
Голы
Сахо 2 (0:1). Ибрагимович 21 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Погба, Эррера, Валенсия, Лингард (Феллайни, 85), Мата (Мхитарян, 65), Рэшфорд (Руни, 65), Ибрагимович
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Коллинс, Пайе (Фегули, 90), Ноубл, Обьянг, Антонио, Куяте, Лансини (Айю, 74), Сахо (Флетчер, 66)
Предупреждения:
Погба, 27; Феллайни, 88; Валенсия, 90 - Крессуэлл, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
27 ноября 19:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция