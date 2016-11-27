«Саутгемптон» обыграл «Эвертон»

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АПЛ. 13-й тур. «Арсенал» обыграл «Борнмут», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» сыграли вничью и другие матчи Результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии.

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