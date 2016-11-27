«Саутгемптон» обыграл «Эвертон»
Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Эвертоном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Саутгемптона».
В составе победителей единственный мяч на первой минуте
забил Чарли Остин. «Святые» набрали 17 очков и занимают десятое место. У «Эвертона»
19 очков и седьмое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
13-й тур
Матч
Саутгемптон - Эвертон - 1:0 (1:0)
Голы
Остин 1 (1:0).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш, ван Дейк, Фонте, Бертран, Ромеу, Симс (МакКуин, 84), Рэдмонд (Класи, 79), Хёйбьерг, Уорд-Проуз, Остин (Лонг, 89)
Эвертон: Стекеленбург, Бэйнс (Валенсия, 83), Уильямс, Джагелка, Коулмэн, Боласи, Баркли (Миральяс, 71), Леннон (Деулофеу, 65), Бэрри, Гуйе, Лукаку
Предупреждения:
нет - Лукаку, 78
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
27 ноября 19:30, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция