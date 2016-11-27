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«Саутгемптон» обыграл «Эвертон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Саутгемптона».

В составе победителей единственный мяч на первой минуте забил Чарли Остин. «Святые» набрали 17 очков и занимают десятое место. У «Эвертона» 19 очков и седьмое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

Матч

Саутгемптон - Эвертон - 1:0 (1:0)

Голы

Остин 1 (1:0).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Соареш, ван Дейк, Фонте, Бертран, Ромеу, Симс (МакКуин, 84), Рэдмонд (Класи, 79), Хёйбьерг, Уорд-Проуз, Остин (Лонг, 89)

Эвертон: Стекеленбург, Бэйнс (Валенсия, 83), Уильямс, Джагелка, Коулмэн, Боласи, Баркли (Миральяс, 71), Леннон (Деулофеу, 65), Бэрри, Гуйе, Лукаку

Предупреждения:

нет - Лукаку, 78

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

27 ноября 19:30, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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