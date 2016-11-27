Игорь Шалимов: Такая победа над «Зенитом» - это, наверное, чудо

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1).

- Мы «Ростов» также обыграли, проигрывая 0:1. Я думал, что такого матча больше не будет, но он случился достаточно быстро.

Игра была равная. «Зенит» обладает игроками высокого уровня, и мы готовились к тому, чтобы внимательно играть один в один. У соперника быстрая группа атаки, обладает дриблингом, и мы с этим справились. Старались играть в свой футбол, быстро уходить в контратаки. Многое получалось, учитывая, что мы играли против «Зенита». То, что сложилась такая победа - это, наверное, чудо. С другой стороны, соперники, забив, отдали победу сами. Так что пусть смотрят на себя, расстраиваются, а мы сегодня-завтра будем наслаждаться этой победой.

- С 89-й по 91-ю минуту почувствовали себя тренером, которые впервые может проиграть с «Краснодаром» в чемпионате?

- Об этом не думаешь, находясь на лавке. Вся лавка дает энергетику игрокам. Не знаю, доходит она или нет, но мы о поражении не думали, смотрели игру, как она сложится дальше.

- Были другие варианты кроме того, чтобы выпустить Синицына и оставить в запасе Крицюка?

- Нет, Крицюк перед игрой почувствовал себя плохо, и вообще ему было плохо вчера.

- Выход Окраишвили - это озарение, чутье, тренерская угадайка?

- Почему? Грузинские футболисты всегда были техничными, и от них можно такого ожидать. Окриашвили такие удары на тренировках иногда делал, правда, не попадал так, как сегодня.

- «Краснодар» на третьем месте. Что чувствуете?

- Приятно, что мы так закончили первый круг, но отрыв небольшой, любое поражение или ничья опустит, а победа - оставит на месте. Подняться сейчас, наверное, тяжеловато, потому что отрыв от первого-второго места большой. В четверг тяжелейший выезд. Сегодня у нас эйфория, завтра - эйфория и восстановление, а затем будем думать о «Тереке», - сказал Шалимов в интервью каналу «Наш футбол».

Напомним, «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы, забитый на 86-й минуте, подопечные Игоря Шалимова ответили мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили в добавленное ко второму тайму время.

Набрав 27 очков, краснодарцы вышли на третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые остались на второй позиции, имея в активе 31 очко и шестиочковое отставание от лидера РФПЛ «Спартака».

В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».