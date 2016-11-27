Светлана Слепцова: У меня замерзли руки перед стрельбой, я стреляла наугад

Российская биатлонистка Светлана Слепцова объяснила причины четырех промахов при стрельбе стоя на первом этапе супермикста на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Дело в том, что у меня очень сильно замерзли руки перед второй стрельбой. Я практически стреляла наугад. Хотелось выступить лучше, но не получилось. Я бежала эту гонку в первый раз, очень она дерганная. Не была готова к этому, но в целом мне понравилось», – сказала Слепцова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Слепцова провела свою первую гонку в Кубке мира за три года.

Сборная России в составе Светланы Слепцовой и Антона Бабикова заняла восьмое место в супермиксте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию супермикста