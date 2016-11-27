«Краснодар» - «Зенит». Газинский получил перелом носа
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский получил повреждение носа в матче 15-го тура РФПЛ против «Зенита».
После матча Газинский сообщил, что в понедельник отправится на медицинское обследование.
Напомним, Юрий Газинский покинул поле на носилках и был заменен в конце второго тайма из-за травмы после столкновения с Хави Гарсией.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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