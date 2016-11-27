Жоаозиньо: Мы верили в победу над «Зенитом» даже после пропущенного гола

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 15-го тура премьер-лиги (2:1).

- Наша команда не сдавалась, верила до конца в победу даже после первого пропущенного гола.

- Что не получилось в первом тайме и что удалось после перерыва?

- Мы хорошо контролировали мяч и в первом, и во втором тайме. Возможно, у нас не было много моментов, но мы воспользовались теми шансами, которые были.

- Усталость сильно накопилась? Есть силы на оставшиеся матчи?

- Команда немножко устала, сейчас это чувствуется. У нас впереди еще три матча. Думаю, наша команда готова к этим играм и выложится по полной, - передает слова Жоаозиньо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы, забитый на 86-й минуте, подопечные Игоря Шалимова ответили мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили в добавленное ко второму тайму время.

Набрав 27 очков, краснодарцы вышли на третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые остались на второй позиции, имея в активе 31 очко и шестиочковое отставание от лидера РФПЛ «Спартака».

В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».