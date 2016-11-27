Жоаозиньо: Мы верили в победу над «Зенитом» даже после пропущенного гола
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 15-го тура премьер-лиги (2:1).
- Наша команда не сдавалась, верила до конца в победу даже после первого пропущенного гола.
- Что не получилось в первом тайме и что удалось после перерыва?
- Мы хорошо контролировали мяч и в первом, и во втором тайме. Возможно, у нас не было много моментов, но мы воспользовались теми шансами, которые были.
- Усталость сильно накопилась? Есть силы на оставшиеся матчи?
- Команда немножко устала, сейчас это чувствуется. У нас впереди еще три матча. Думаю, наша команда готова к этим играм и выложится по полной, - передает слова Жоаозиньо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы, забитый на 86-й минуте, подопечные Игоря Шалимова ответили мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили в добавленное ко второму тайму время.
Набрав 27 очков, краснодарцы вышли на третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые остались на второй позиции, имея в активе 31 очко и шестиочковое отставание от лидера РФПЛ «Спартака».
В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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