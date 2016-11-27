«Спартак» - на 80 процентов чемпион

После поражения «Зенита» от «Краснодара» «Спартак» вне зависимости от результатов двух последних туров первой части турнира стал зимним чемпионом. Как показывает статистика, это – очень серьезная заявка на общий успех.

В предыдущих пяти случаях, когда чемпионат России проводился по системе «осень-весна», команда, уходившая на зимние каникулы первой, четырежды завоевывала золото. Исключение – чемпионат-2013/1 4, когда «Зенит» пришел к промежуточному финишу первым, но в итоге пропустил вперед ЦСКА.

Сезон Команда Очки Отрыв Итоговое место

2011/12 Зенит 65 6 очков 1

2012/13 ЦСКА 43 2 очка 1

2013/14 Зенит 40 0 очков 2

2014/15 Зенит 41 7 очков 1

2015/16 ЦСКА 37 3 очка 1