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«Спартак» - на 80 процентов чемпион

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После поражения «Зенита» от «Краснодара» «Спартак» вне зависимости от результатов двух последних туров первой части турнира стал зимним чемпионом. Как показывает статистика, это – очень серьезная заявка на общий успех.

В предыдущих пяти случаях, когда чемпионат России проводился по системе «осень-весна», команда, уходившая на зимние каникулы первой, четырежды завоевывала золото. Исключение – чемпионат-2013/14, когда «Зенит» пришел к промежуточному финишу первым, но в итоге пропустил вперед ЦСКА.

Сезон   Команда Очки Отрыв Итоговое место

2011/12 Зенит         65    6 очков             1

2012/13 ЦСКА         43     2 очка              1

2013/14 Зенит         40    0 очков             2

2014/15 Зенит         41    7 очков             1

2015/16 ЦСКА         37    3 очка               1

Кто был круче: Молло, Окриашвили или Маурисио? Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ

В воскресенье тремя матчами завершился 15-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.

Кто был круче: Молло, Окриашвили или Маурисио? Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ

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