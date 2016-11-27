«Спартак» - на 80 процентов чемпион
После поражения «Зенита» от «Краснодара» «Спартак» вне зависимости от результатов двух последних туров первой части турнира стал зимним чемпионом. Как показывает статистика, это – очень серьезная заявка на общий успех.
В предыдущих пяти случаях, когда чемпионат России проводился по системе «осень-весна», команда, уходившая на зимние каникулы первой, четырежды завоевывала золото. Исключение – чемпионат-2013/1
Сезон Команда Очки Отрыв Итоговое место
2011/12 Зенит 65 6 очков 1
2012/13 ЦСКА 43 2 очка 1
2013/14 Зенит 40 0 очков 2
2014/15 Зенит 41 7 очков 1
2015/16 ЦСКА 37 3 очка 1
В воскресенье тремя матчами завершился 15-й тур чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол тура.
Кто был круче: Молло, Окриашвили или Маурисио? Выбери лучший гол 15-го тура РФПЛ