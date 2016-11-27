«Герта» обыграла «Майнц» и занимает третье место в чемпионате Германии

Матч 12-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и «Майнцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Герты».

В составе победителей дубль сделал Ведад Ибишевич, который позднее был удален с поля. У «Майнц» гол в активе Аарона Сейделя.

«Герта» набрала 24 очка и занимает третье место в чемпионате Германии. У «Майнца» 17 очков и девятое место.

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12-й тур