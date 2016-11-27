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«Герта» обыграла «Майнц» и занимает третье место в чемпионате Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и «Майнцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Герты».

В составе победителей дубль сделал Ведад Ибишевич, который позднее был удален с поля. У «Майнц» гол в активе Аарона Сейделя.

«Герта» набрала 24 очка и занимает третье место в чемпионате Германии. У «Майнца» 17 очков и девятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

12-й тур

Матч

Герта - Майнц - 2:1 (1:1)

Голы

Зейдель 25 (0:1). Ибишевич 36 (1:1). Ибишевич 67 (2:1).

Состав

Герта: Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Штарк, Брукс, Пекарик, Штокер (Дарида, 64, Эссвайн, 90), Лустенбергер, Калу (Шибер, 82), Харагучи, Ибишевич

Майнц: Лёссль, Балогун, Буссманн (Онисиво, 84), Рамальо, Донати, Бунгерт, Малли, Гбамин, Озтунали (Кордоба, 75), Зейдель, де Бласис (Латца, 84)

Предупреждения:

Ибишевич, 58; Дарида, 88 - Гбамин, 30

Удаления:

Ибишевич, 74 - Гбамин, 62

Судья:

Гвидо Винкманн (Германия)

Место и дата

27 ноября 19:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция


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