«Герта» обыграла «Майнц» и занимает третье место в чемпионате Германии
Матч 12-го тура чемпионата Германии между «Гертой» и
«Майнцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу
«Герты».
В составе победителей дубль сделал Ведад Ибишевич, который
позднее был удален с поля. У «Майнц» гол в активе Аарона Сейделя.
«Герта» набрала 24 очка и занимает третье место в чемпионате
Германии. У «Майнца» 17 очков и девятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
12-й тур
Матч
Голы
Зейдель 25 (0:1). Ибишевич 36 (1:1). Ибишевич 67 (2:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Штарк, Брукс, Пекарик, Штокер (Дарида, 64, Эссвайн, 90), Лустенбергер, Калу (Шибер, 82), Харагучи, Ибишевич
Майнц: Лёссль, Балогун, Буссманн (Онисиво, 84), Рамальо, Донати, Бунгерт, Малли, Гбамин, Озтунали (Кордоба, 75), Зейдель, де Бласис (Латца, 84)
Предупреждения:
Ибишевич, 58; Дарида, 88 - Гбамин, 30
Удаления:
Судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Место и дата
27 ноября 19:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция