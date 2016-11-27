Даниил Квят: Последний уик-энд подвел итог всему моему сезону
Гонщик «Торо Россо»
Даниил Квят прокомментировал Гран-при Абу-Даби, на котором сошел с дистанции на
15-м круге в результате поломки коробки передач.
«Такое ощущение, что последний уик-энд подвел итог всему моему сезону. Сейчас я очень жду 2017-й, но сперва нужно как следует отдохнуть, провести время с друзьями и семьей, а потом уже начать серьезную подготовку, чтобы быть еще сильнее в следующем сезоне.
Я чувствую себя уверенным, что крайне важно под конец сезона. Мне хотелось бы выразить благодарность команде за поддержку в любой момент сезона – я чувствовал, что они старались, чтобы я почувствовал себя в своей тарелке. Я это очень ценю и верю, что это поможет мне в следующем году, когда мы все вместе снова начнем борьбу», – приводит Autosport.com слова Квята.
Напомним, 22-летний российский гонщик, начинавший сезон в «Ред Булле», набрал 25 очков и занял итоговое 14-е место в личном зачете пилотов.