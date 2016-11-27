Налдо: Может, «Зенит» заслуживал очков, но удача была на нашей стороне

Защитник «Краснодара» Налдо оценил игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1).

- Игра была равной. Возможно, в какие-то моменты мы владели инициативой, контролировали мяч. Голевых шансов у нас было немного. Тем не менее победу я считаю заслуженной. Может, и «Зенит» заслуживал очков, но удача была на нашей стороне.

- Как вам победный гол Окриашвили, как вы отреагировали?

- Очень неординарный гол, потрясающий момент! - передает слова Налдо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы, забитый на 86-й минуте, подопечные Игоря Шалимова ответили мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили в добавленное ко второму тайму время.

Набрав 27 очков, краснодарцы вышли на третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые остались на второй позиции, имея в активе 31 очко и шестиочковое отставание от лидера РФПЛ «Спартака».

В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».