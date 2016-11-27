Иван Новосельцев: Постараемся догнать и обогнать «Спартак»
Защитник «Зенита» Иван Новосельцев подвел итоги матча против «Краснодара» в рамках 15-го тура премьер-лиги (1:2).
- Почему у «Зенита» не получилось удержать победу?
- Сложно сейчас сказать, сами в шоке. Вели 1:0, пропустили эти голы. Но эйфории после забитого мяча у нас точно не было, ни в коем случае.
- Содержанием игры вы довольны?
- У нас многое не получалось, да и у «Краснодара» тоже. Игра шла не по программе тренера.
- Что происходило в раздевалке, все с опущенными головами сидели?
- А как вы думаете? Как может быть по-другому после такого поражения?
- Как вы себя чувствуете на позиции правого защитника? Все-таки непривычная совсем для вас роль, а теперь две игры подряд.
- Я и до этого играл крайнего защитника, но после этого много времени и не выходил на ней. Постепенно привыкаю.
- Отставание от «Спартака» теперь - шесть очков. Критично ли это?
- Сезон-то еще большой. Конечно, если б сегодня выиграли, было бы проще. Но, думаю, все наладится, мы постараемся догнать и обогнать «Спартак».
- Как вы считаете, «Краснодар» может теперь вклиниться в борьбу за медали?
- Я уже давно в одном из интервью говорил: списывать нельзя никого, включиться могут все.
- Для вас, для команды вопрос переноса матча с «Ростовом» на весну - принципиальный?
- Если честно, не знаю до конца, перенесли или не перенесли. Тут уж как получится, - передает слова Новосельцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы, забитый на 86-й минуте, подопечные Игоря Шалимова ответили мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили в добавленное ко второму тайму время.
Набрав 27 очков, краснодарцы вышли на третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые остались на второй позиции, имея в активе 31 очко и шестиочковое отставание от лидера РФПЛ «Спартака».
В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция