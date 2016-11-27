Иван Новосельцев: Постараемся догнать и обогнать «Спартак»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев подвел итоги матча против «Краснодара» в рамках 15-го тура премьер-лиги (1:2).

- Почему у «Зенита» не получилось удержать победу?

- Сложно сейчас сказать, сами в шоке. Вели 1:0, пропустили эти голы. Но эйфории после забитого мяча у нас точно не было, ни в коем случае.

- Содержанием игры вы довольны?

- У нас многое не получалось, да и у «Краснодара» тоже. Игра шла не по программе тренера.

- Что происходило в раздевалке, все с опущенными головами сидели?

- А как вы думаете? Как может быть по-другому после такого поражения?

- Как вы себя чувствуете на позиции правого защитника? Все-таки непривычная совсем для вас роль, а теперь две игры подряд.

- Я и до этого играл крайнего защитника, но после этого много времени и не выходил на ней. Постепенно привыкаю.

- Отставание от «Спартака» теперь - шесть очков. Критично ли это?

- Сезон-то еще большой. Конечно, если б сегодня выиграли, было бы проще. Но, думаю, все наладится, мы постараемся догнать и обогнать «Спартак».

- Как вы считаете, «Краснодар» может теперь вклиниться в борьбу за медали?

- Я уже давно в одном из интервью говорил: списывать нельзя никого, включиться могут все.

- Для вас, для команды вопрос переноса матча с «Ростовом» на весну - принципиальный?

- Если честно, не знаю до конца, перенесли или не перенесли. Тут уж как получится, - передает слова Новосельцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Краснодар» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. На гол Артема Дзюбы, забитый на 86-й минуте, подопечные Игоря Шалимова ответили мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили в добавленное ко второму тайму время.

Набрав 27 очков, краснодарцы вышли на третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые остались на второй позиции, имея в активе 31 очко и шестиочковое отставание от лидера РФПЛ «Спартака».

В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».