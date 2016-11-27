Кулакова проведет бой против француженки Вико в Москве

Российский боксер Светлана Кулакова проведет свой следующий бой в Москве. Ее соперницей станет Приска Вико из Франции.

«Кулакова проведет бой против француженки Приски Вико» , - говорится в тексте релиза компании «Мир бокса», который приводит ТАСС.



Бой пройдет в андеркарде поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Кулакова провела 11 боев на профессиональном ринге, десять раз победила, и один раз бой закончился вничью. Она провела последний поединок в мае 2015 года, после чего взяла паузу в карьере.





