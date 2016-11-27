Кулакова проведет бой против француженки Вико в Москве
Российский боксер Светлана Кулакова проведет свой следующий
бой в Москве. Ее соперницей станет Приска Вико из Франции.
«Кулакова проведет бой
против француженки Приски Вико» , - говорится в тексте релиза компании «Мир
бокса», который приводит ТАСС.
Бой пройдет в андеркарде поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.
Кулакова провела 11 боев на профессиональном ринге, десять раз победила, и
один раз бой закончился вничью. Она провела последний поединок в мае 2015 года,
после чего взяла паузу в карьере.
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